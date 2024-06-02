«Зенит» сделал «золотой дубль» впервые с 2020 года

2 июня состоялся Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

Таким образом, впервые с сезона-2019/2020 «Зенит» оформил «золотой дубль», став по итогам одного сезона победителем Российской Премьер-Лиги и Кубка России. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.

В решающем матче финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» смог одержать минимальную победу над подмосковными «Химками» со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Артёма Дзюбы на 84-й минуте встречи. По итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 петербуржцы стали чемпионами за четыре тура до конца розыгрыша чемпионата.