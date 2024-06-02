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«Зенит» сделал «золотой дубль» впервые с 2020 года

«Зенит» сделал «золотой дубль» впервые с 2020 года
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2 июня состоялся Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

Таким образом, впервые с сезона-2019/2020 «Зенит» оформил «золотой дубль», став по итогам одного сезона победителем Российской Премьер-Лиги и Кубка России. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.

В решающем матче финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» смог одержать минимальную победу над подмосковными «Химками» со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Артёма Дзюбы на 84-й минуте встречи. По итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 петербуржцы стали чемпионами за четыре тура до конца розыгрыша чемпионата.

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