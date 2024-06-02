2 июня состоялся Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

Таким образом, «Зенит» выиграл Кубок России впервые с 2020 года. Тогда в финале турнира сине-бело-голубые обыграли «Химки» со счётом 1:0.

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Сергея Семака также стали победителями чемпионата России по футболу. За 30 туров «Зенит» сумел записать на свой счёт 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых.