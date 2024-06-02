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Балтика — Зенит. Прямая трансляция
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Червиченко: если бы «Балтика» следующий сезон играла в РПЛ, была бы в середине таблицы

Червиченко: если бы «Балтика» следующий сезон играла в РПЛ, была бы в середине таблицы
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил Суперфинал Фонбет Кубка России «Балтика» — «Зенит» (1:2).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Получился очень неплохой, боевой и зрелищный финал. Жалко, что было мало зрителей. Но сама по себе игра получилась отличной. Жалко, что «Балтика» вылетела. Им надо поаплодировать за такую игру в финале.

Когда они обыграли «Ростов» в Кубке, я сказал, что это победа для «Балтики» будет очень дорого стоить. Куда бы в Кубке России они ни продвинулись, выиграть они его не сумеют. Эта растрата сил на два фронта может дорогого стоить. Так и получилось. В Кубке России продвинулись, но сохранить прописку в РПЛ не смогли, что, на мой взгляд, важнее.

У «Балтики» очень хорошая команда. Если бы следующий сезон они играли в РПЛ, то были бы в середине таблицы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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