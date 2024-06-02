Сергей Семак во второй раз выиграл Кубок России как тренер

«Зенит» одержал победу в Суперфинале Фонбет Кубка России, обыграв «Балтику» со счётом 2:1. Таким образом, Сергей Семак выиграл второй Кубок России в качестве главного тренера.

До этого Семак становился обладателем Кубка России в 2020 году, когда «Зенит» в финальном матче обыграл «Химки» со счётом 1:0.

На 40-й минуте финального матча Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол.

По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. «Зенит» выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024.