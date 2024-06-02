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«Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России по футболу

Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России. Встреча состоится 13 июля. Место проведения будет определено позднее.

Команда Сергея Семака оформила «золотой дубль» по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1).

«Быки» же получили право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева уступила сине-бело-голубым одно очко. Согласно регламенту если одна команда побеждает сразу в двух турнирах, то её соперником в матче за Суперкубок страны становится серебряный призёр РПЛ.

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу пройдёт 13 июля 2024 года. О точном месте встречи будет объявлено позже.