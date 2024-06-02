Геркус: не покидает чувство, что это не «Зенит» выигрывает, а остальные проигрывают

Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус высказался о победе санкт-петербургской команды в Суперфинале Фонбет Кубка России над калининградской «Балтикой» (2:1).

«Забавно, что так и вышло. При этом не покидает чувство, что это не «Зенит» выигрывает, а остальные проигрывают. Что мешало «Балтике» упереться? Так ли уж несокрушим был финальный накат «Зенита»?» — написал Геркус в своём телеграм-канале.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.