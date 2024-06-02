Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геркус: не покидает чувство, что это не «Зенит» выигрывает, а остальные проигрывают

Геркус: не покидает чувство, что это не «Зенит» выигрывает, а остальные проигрывают
Комментарии

Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус высказался о победе санкт-петербургской команды в Суперфинале Фонбет Кубка России над калининградской «Балтикой» (2:1).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Забавно, что так и вышло. При этом не покидает чувство, что это не «Зенит» выигрывает, а остальные проигрывают. Что мешало «Балтике» упереться? Так ли уж несокрушим был финальный накат «Зенита»?» — написал Геркус в своём телеграм-канале.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

Материалы по теме
«Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android