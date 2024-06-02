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Черчесов отреагировал на слова главы федерации футбола Казахстана о переговорах с тренером

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова главы федерации футбола Казахстана о переговорах с ним.

— Что скажете о словах президента Казахстанской федерации футбола?

— Со мной никто не связывался, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов сообщил о том, что Станислав Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана.

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».