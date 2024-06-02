Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов отреагировал на слова главы федерации футбола Казахстана о переговорах с тренером

Черчесов отреагировал на слова главы федерации футбола Казахстана о переговорах с тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова главы федерации футбола Казахстана о переговорах с ним.

— Что скажете о словах президента Казахстанской федерации футбола?

— Со мной никто не связывался, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов сообщил о том, что Станислав Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана.

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

Материалы по теме
Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android