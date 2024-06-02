Властимил Петржела: в требле «Зенита» роль сыграла удача

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «требл» санкт-петербургской команды после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России над калининградской «Балтикой» (2:1).

«В требле «Зенита» в этом сезоне есть заслуга Семака, но и удача сыграла роль. Согласен, что игра «Зенита» не была доминирующей на протяжении всего сезона, как раньше. Думаю, южноамериканцы уже не так мотивированы», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

