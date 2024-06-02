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Властимил Петржела: в требле «Зенита» роль сыграла удача

Властимил Петржела: в требле «Зенита» роль сыграла удача
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «требл» санкт-петербургской команды после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России над калининградской «Балтикой» (2:1).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«В требле «Зенита» в этом сезоне есть заслуга Семака, но и удача сыграла роль. Согласен, что игра «Зенита» не была доминирующей на протяжении всего сезона, как раньше. Думаю, южноамериканцы уже не так мотивированы», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

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