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Министр спорта Дегтярёв поздравил «Зенит» с победой в Суперфинале Кубка России

Министр спорта Дегтярёв поздравил «Зенит» с победой в Суперфинале Кубка России
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о победе санкт-петербургской команды в Суперфинале Фонбет Кубка России над калининградской «Балтикой» (2:1).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

— Побольше таких матчей должно быть, тогда и болельщики будут довольны.

— «Зенит» сейчас является флагманом российского футбола?
— Я поздравляю «Зенит» и его болельщиков с победой, а «Балтика» показала красивый футбол, но немного не хватило, — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

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