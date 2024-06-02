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Министр спорта Дегтярёв поздравил «Зенит» с победой в Суперфинале Кубка России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о победе санкт-петербургской команды в Суперфинале Фонбет Кубка России над калининградской «Балтикой» (2:1).

— Побольше таких матчей должно быть, тогда и болельщики будут довольны.

— «Зенит» сейчас является флагманом российского футбола?

— Я поздравляю «Зенит» и его болельщиков с победой, а «Балтика» показала красивый футбол, но немного не хватило, — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.