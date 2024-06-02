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Балтика — Зенит. Прямая трансляция
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Алексей Сорокин: в Суперфинале КР с «Зенитом» «Балтика» огрызалась, как могла, — молодцы

Алексей Сорокин: в Суперфинале КР с «Зенитом» «Балтика» огрызалась, как могла, — молодцы
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Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Кубка России.

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02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Хорошая игра. «Балтика» огрызалась, как могла, — молодцы. Они играли в свою игру. Как сказал один наш коллега, «Сначала порядок бил класс, а потом класс бил порядок», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Таким образом, «Зенит» выиграл Кубок России в пятый раз в своей истории. Ранее санкт-петербургский клуб становился обладателем трофея в сезонах-1999, 2010, 2015/2016 и 2019/2020.

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Сергея Семака также стали победителями чемпионата России по футболу. За 30 туров «Зенит» сумел записать на свой счёт 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых.

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