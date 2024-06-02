Александр Мостовой: «Балтика» не заслужила поражения от «Зенита» в основное время

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Финал понравился. Это ответ тем, кто говорил какие-то глупости, что «Балтика» не должна была быть в финале. «Балтика» не заслужила поражения в основное время. Они хорошо играли в первом тайме. Кстати, был чистый пенальти, который не поставили. Я удивлён, почему футболисты «Балтики» не стали возмущаться, потому что там чистейший пенальти.

В концовке произошло то, что обычно и происходит с таким командами. «Балтика» начала думать, как удержать счёт. Было видно, что в концовке матча они проигрывали «Зениту» в единоборствах и концентрации. Где-то нужно было через не могу добежать, поставить ногу и выбить. «Зенит» воспользовался заменами, «напихал» и задавил «Балтику», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.