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Александр Мостовой: «Балтика» не заслужила поражения от «Зенита» в основное время

Александр Мостовой: «Балтика» не заслужила поражения от «Зенита» в основное время
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Финал понравился. Это ответ тем, кто говорил какие-то глупости, что «Балтика» не должна была быть в финале. «Балтика» не заслужила поражения в основное время. Они хорошо играли в первом тайме. Кстати, был чистый пенальти, который не поставили. Я удивлён, почему футболисты «Балтики» не стали возмущаться, потому что там чистейший пенальти.

В концовке произошло то, что обычно и происходит с таким командами. «Балтика» начала думать, как удержать счёт. Было видно, что в концовке матча они проигрывали «Зениту» в единоборствах и концентрации. Где-то нужно было через не могу добежать, поставить ногу и выбить. «Зенит» воспользовался заменами, «напихал» и задавил «Балтику», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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