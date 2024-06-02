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Игрок «Зенита» Мостовой: в Суперфинале Кубка России счёт должен быть 5:1

Игрок «Зенита» Мостовой: в Суперфинале Кубка России счёт должен быть 5:1
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе своей команды над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Нас предупреждали, что исторически, когда мы играли с командами‑аутсайдерами на бумаге, никогда матчи легко не складывались. Сегодня так и произошло. Хотя у нас было супермного моментов и подходов. Счёт должен быть 5:1, но произошло так, как произошло. Сегодняшняя игра — показатель всего сезона, как мы шли. Непонятные потери очков, непонятно сегодня пропущенный мяч, и потом со всеми силами пытаемся вытащить игру. Весь сезон так и было.

Это, наверное, самый тяжелый сезон. Слава богу, мы его пережили с горем пополам. Выиграли всё и, наверное, заслужили», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

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