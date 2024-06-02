Глушаков: не могу сказать, слабейший ли это «Зенит», в команде перестройка

Бывший футболист сборной России по футболу Денис Глушаков высказался о нынешнем состоянии «Зенита».

«Честно, не могу сказать, слабейший это «Зенит» или нет. На данный момент он такой. Значит, идёт перестройка команды. В 2017 году, когда мы выиграли чемпионство, была перестройка, и сейчас тоже», — передает слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, 2 июня состоялся Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Также в минувшем сезоне подопечные Сергея Семака стали победителями чемпионата России по футболу. За 30 туров «Зенит» сумел записать на свой счёт 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых.