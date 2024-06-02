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Балтика — Зенит. Прямая трансляция
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Игнашевич заявил, что покидает пост главного тренера «Балтики»

Игнашевич заявил, что покидает пост главного тренера «Балтики»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что покидает клуб.

«Сегодня играли 22 футболиста, а победил «Зенит». Согласен.

Я покидаю клуб. Думаю, мой цикл в «Балтике» закончен. Ещё будет время подвести итоги, но хочется сказать спасибо болельщикам «Балтики», ребятам. Отдельно попрощаюсь ещё со всеми. Желаю всего наилучшего клубу», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 2 июня, «Балтика» проиграла санкт-петербургскому «Зениту» в Суперфинале Фонбет Кубка России со счётом 1:2.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей. «Балтика» опустилась в Первую лигу.

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