Игнашевич: «Балтика» смотрелась достойно, болельщики из Калининграда могут гордиться

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от «Зенита» в Суперфинале Фонбет Кубка России. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды

«Поздравляю «Зенит» с завоеванием кубка. Думаю, что мы смотрелись достойно. Болельщики Калининграда могут гордиться командой», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.