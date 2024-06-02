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Игнашевич: «Балтика» смотрелась достойно, болельщики из Калининграда могут гордиться

Игнашевич: «Балтика» смотрелась достойно, болельщики из Калининграда могут гордиться
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от «Зенита» в Суперфинале Фонбет Кубка России. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Поздравляю «Зенит» с завоеванием кубка. Думаю, что мы смотрелись достойно. Болельщики Калининграда могут гордиться командой», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

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