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«Зенит» получил трофей за победу в Кубке России по футболу

«Зенит» получил трофей за победу в Кубке России по футболу
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2 июня состоялся Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

После игры «Зенит» получил трофей за победу в Кубке России.

Фото: РИА Новости

«Зенит» выиграл Кубок России в пятый раз в своей истории. Ранее санкт-петербургский клуб становился обладателем трофея в сезонах-1999, 2010, 2015/2016 и 2019/2020. Напомним, в минувшем сезоне подопечные Сергея Семака также стали победителями чемпионата России по футболу. За 30 туров «Зенит» сумел записать на свой счёт 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых.

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