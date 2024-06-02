Игнашевич: после Суперфинала КР хочется сказать, что будущее у «Балтики» есть

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич, который покидает калининградскую команду по окончании сезона, поделился мнением о состоянии команды на момент его ухода.

«У нас хорошая команда с характером. Думаю, что вы и без меня найдёте лидеров. Да, сезон поделился на две части. Первая часть не очень удачная, вторая — с неудачной концовкой. Очень много неудач, поэтому тяжело подводить итоги. После финала хочется сказать, что будущее у этой команды есть. Надеюсь, что при поддержке нынешнего спонсора, Мясникова, Завьялова и Измайлова, ребята построят хорошую команду на многие годы в городе и регионе», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024, напрямую вылетев в Мелбет Первую лигу. В Фонбет Кубка России калининградцы выбыли в Суперфинале, уступив «Зениту» со счётом 1:2.