Игнашевич назвал самый запоминающийся момент за время работы в «Балтике»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич назвал самый запоминающийся момент за время работы в клубе. Ранее Игнашевич объявил, что покинет пост главного тренера «Балтики».

«Выход в РПЛ, который мы все очень ждали: футболисты и болельщики», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 2 июня, «Балтика» проиграла санкт-петербургскому «Зениту» в Суперфинале Фонбет Кубка России со счётом 1:2. Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей. «Балтика» опустилась в Первую лигу.