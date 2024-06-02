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Игнашевич: «Балтика» работает над тем, чтобы Латышонок остался в команде

Игнашевич: «Балтика» работает над тем, чтобы Латышонок остался в команде
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о будущем вратаря калининградской команды Евгения Латышонка.

«Это вопрос к руководству клуба, смогут ли удержать Латышонка в клубе. Надо отдать должное Жене, что на протяжении последних лет он был очень предан клубу. Он один из немногих, кто профессионально относился к работе и болельщикам. Это будет в духе Жени, если он останется в «Балтике», но сделать это будет тяжело. Как понимаю, клуб работает над тем, чтобы он остался. У него ещё год контракта. Он заслуживает всего хорошего, в первую очередь своим отношением», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.

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