В «Зените» ответили на вопрос о возможном уходе Ивана Сергеева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем нападающего Ивана Сергеева в санкт-петербургской команде.

«У него ещё контракт. Эти слухи рождаются не на пустом месте, чтобы расшатать команду, но нас не расшатаешь», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

Иван Сергеев выступает за петербургский «Зенит» с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 6 млн.

2 июня состоялся Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».