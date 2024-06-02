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Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу в Суперфинале Кубка России

Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу в Суперфинале Кубка России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе санкт-петербургской команды в Суперфинале Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (2:1).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Очередная эмоциональная игра. Матч для нас складывался достаточно непросто, много проигрывали по ходу матча. К сожалению, в первом тайме ошибались достаточно часто, были хорошие моменты, выход один на один. Где-то не хватало нам концентрации. Не могли забить сами в первом тайме и во втором. Слава богу, что смогли забить первый мяч. Потом уже появились шансы. Очень рад, что не довели до пенальти, а смогли забить в основное время. Добавляет эмоций, когда забиваешь на последних минутах. В этом сезоне получили достаточно эмоций», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

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