Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу в Суперфинале Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе санкт-петербургской команды в Суперфинале Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (2:1).

«Очередная эмоциональная игра. Матч для нас складывался достаточно непросто, много проигрывали по ходу матча. К сожалению, в первом тайме ошибались достаточно часто, были хорошие моменты, выход один на один. Где-то не хватало нам концентрации. Не могли забить сами в первом тайме и во втором. Слава богу, что смогли забить первый мяч. Потом уже появились шансы. Очень рад, что не довели до пенальти, а смогли забить в основное время. Добавляет эмоций, когда забиваешь на последних минутах. В этом сезоне получили достаточно эмоций», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.