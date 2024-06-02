Решение о месте проведения Суперкубка будет принято до 13 июня

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда будет принято решение о месте проведения матча Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Решение о месте проведения Суперкубка будет принято за месяц до дня матча, до 13 июня. Точное количество заявок не назову, но их достаточно. Есть из кого выбирать, мы сейчас оцениваем.

Закрытый аэропорт в Краснодаре не является ограничением. Мы будем учитывать логистику «Зенита» и «Краснодара». Но команды доберутся, важно, чтобы для болельщиков это было удобно», — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу пройдёт 13 июля 2024 года. О точном месте встречи будет объявлено позже. Команда Сергея Семака оформила «золотой дубль» по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1).

«Быки» же получили право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева уступила сине-бело-голубым одно очко. Согласно регламенту если одна команда побеждает сразу в двух турнирах, то её соперником в матче за Суперкубок страны становится серебряный призёр РПЛ.