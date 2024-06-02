Сергей Семак: для «Зенита» сезон складывался тяжело

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что минувший сезон складывался для команды тяжело.

«Саша всегда выкладывается на 100 процентов, но это заслуга всей команды, что выиграли чемпионат и Кубок. Получилось лучше у Саши Ерохина, в другой день получится у другого. Это командная игра, несмотря на проблемы, которые у нас были. Меняли схемы из-за травм. Сезон складывался тяжело — где-то не везло, где-то не могли забить. Но если бы не было так сложно, не было бы таких эмоций у ребят. Сказали в раздевалке, что надо перетерпеть и давать нечто большее, чтобы побеждать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.