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«Аталанта» проиграла «Фиорентине» в матче Серии А и осталась четвёртой

«Аталанта» проиграла «Фиорентине» в матче Серии А и осталась четвёртой
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Завершился перенесённый матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:2.

Италия - Серия А . 29-й тур
02 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 3
Фиорентина
Флоренция
0:1 Белотти – 6'     1:1 Лукман – 12'     1:2 Гонсалес – 19'     2:2 Скальвини – 32'     2:3 Белотти – 45+1'    

В составе «Фиорентины» отличились Андреа Белотти (дважды) и Николас Гонсалес. За «Аталанту» забитыми мячами отметились Адемола Лукман и Джорджио Скальвини. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте.

«Аталанта» заняла четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 38 матчей. «Фиорентина» расположилась на восьмой строчке, заработав 60 очков. Ранее досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (94).

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