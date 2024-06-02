«Аталанта» проиграла «Фиорентине» в матче Серии А и осталась четвёртой

Завершился перенесённый матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:2.
В составе «Фиорентины» отличились Андреа Белотти (дважды) и Николас Гонсалес. За «Аталанту» забитыми мячами отметились Адемола Лукман и Джорджио Скальвини. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте.
«Аталанта» заняла четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 38 матчей. «Фиорентина» расположилась на восьмой строчке, заработав 60 очков. Ранее досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (94).
- 2 июня 2024
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