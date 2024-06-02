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Дюков: РФС будет рассматривать варианты места для проведения Кубка России

Дюков: РФС будет рассматривать варианты места для проведения Кубка России
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Президент РФС Александр Дюков высказался на тему места проведения финала Фонбет Кубка России.

«Мы каждый год будем рассматривать варианты с местом проведения финала Кубка России. Что касается «Лужников» в этом году, то просто от других стадионов не поступило заявок. Я могу это объяснить. Вы видели, что происходило в РПЛ, интрига сохранялась до конца чемпионата. Клубам было точно не до борьбы за право проведения финала Кубка. Они решали свои задачи. Была одна заявка от «Лужников», мы её удовлетворили. Мне кажется, провели отличный финал. Несмотря на погоду, отличное качество футбола, высокие скорости», — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

2 июня состоялся Суперфинал Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

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