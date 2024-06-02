Семак: если бы выиграла любая другая команда чемпионат и КР, сказали бы: «Какие молодцы!»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил об антипатии к санкт-петербургской команде со стороны определённой части любителей футбола после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (2:1).

«Присутствует некая антипатия к нашему клубу. Если бы выиграла любая другая команда чемпионат и Кубок, сказали бы: «Какие молодцы!» Выиграл «Зенит» — плохо играли, но повезло. Все привыкают, но мы стараемся продолжать, несмотря на то что никого не интересуют наши проигрыши. У «Балтики» был больше настрой, это был матч жизни — команда вылетает. У нас команда, которая выиграла чемпионат. Конечно, эмоционально было сложно. Но это финал Кубка. Невероятно сложно вынимать из себя эмоции и выигрывать, хоть со стороны кажется всё не так. Ребята заслужили выиграть третий титул в этом сезоне. Такое первый раз. Надо поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживают и дают энергии. А выиграть всегда хотят все, это спорт.

Но это нормально, что все болельщики болеют за свои клубы или болеют против «Зенита», потому что он много выигрывает. Но это такая доля. У «Спартака» Романцева такая же ситуация была, у «Сити», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.