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Глава РФС Дюков: зрительский интерес к финалу Кубка России воодушевляет

Глава РФС Дюков: зрительский интерес к финалу Кубка России воодушевляет
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Президент РФС Александр Дюков высказался о зрительском интересе к Суперфиналу Кубка России.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Зрительский интерес к финалу Кубка России воодушевляет. Мы видели, как болельщики реагировали на происходящее на поле. Все активно участвовали и переживали», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 2 июня, состоялся Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита», который ранее выиграл чемпионат России. В начале сезона «Зенит» стал обладателем Суперкубка страны.

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