Глава РФС Дюков: зрительский интерес к финалу Кубка России воодушевляет

Президент РФС Александр Дюков высказался о зрительском интересе к Суперфиналу Кубка России.

«Зрительский интерес к финалу Кубка России воодушевляет. Мы видели, как болельщики реагировали на происходящее на поле. Все активно участвовали и переживали», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 2 июня, состоялся Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита», который ранее выиграл чемпионат России. В начале сезона «Зенит» стал обладателем Суперкубка страны.