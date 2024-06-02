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Нападающий «Балтики» Козлов высказался о своём будущем

Нападающий «Балтики» Козлов высказался о своём будущем
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Нападающий «Балтики» Данила Козлов заявил, что ещё не определился со своим будущим в калининградской команде.

«Сейчас у меня отпуск — буду отдыхать. Пока такое будущее. Отпуск проведу с родителями», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Козлов находился в системе «Зенита» с 2022 года, пока минувшей зимой не был продан в «Балтику». В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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