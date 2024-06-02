Александр Дюков ответил, оказывалось ли на РФС давление в ситуации с Безруковым

Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с игроком «Рубина» Русланом Безруковым.

— На РФС оказывалось давление в ситуации с Безруковым?

— У нас есть КДК и комитет по этике, они работают постоянно. Не могу сказать про Госдуму. Это не единственный случай, который рассматривается в комитете по этике. Честно скажу, мне ничего не известно о том, что Госдума вмешалась в этот вопрос. Как они могли вмешаться? Я не следил за комментариями депутатов, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Отметим, что после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) Руслан Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывание вызвало общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.