Игрок «Балтики» Козлов высказался о поражении в игре с «Зенитом» в финале Кубка России

Нападающий «Балтики» Данила Козлов прокомментировал результат Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором калининградская команда уступила «Зениту». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу санкт-петербургского клуба.

«Первый тайм мы выиграли, второй — проиграли. На игру выходили с настроем выиграть. Хотели показать свою лучшую игру и забрать кубок домой в Калининград для наших болельщиков. Мы бились и отдали все свои силы. Я горд за себя и всю команду. Мы сделали всё, что могли, но нам чуть не повезло», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.