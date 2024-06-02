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«Очень ему благодарен». Нападающий «Балтики» Козлов — об Игнашевиче

«Очень ему благодарен». Нападающий «Балтики» Козлов — об Игнашевиче
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Нападающий «Балтики» Данила Козлов поделился мнением об уходе главного тренера калининградской команды Сергея Игнашевича.

«Он классный тренер. Было приятно с ним работать. Я очень ему благодарен и желаю удачи», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 104 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 33 проиграла.

Ранее стало известно, что Сергей Игнашевич принял окончательное решение покинуть калининградский клуб после финала Кубка России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

После Суперфинала Кубка России тренер подтвердил свой уход.

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