Семак: практически любой клуб РПЛ хотел бы видеть Козлова у себя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника «Балтики» Данилы Козлова. В Суперфинале Фонбет Кубка России «Зенит» обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

«Очень ярко сыграл. Молодец! Прошло полтора года, когда взяли его с нами на сборы. Он произвёл на меня очень сильное впечатление своей игрой. Следующий сезон ему пришлось уйти в более низкие лиги. Наверное, закис. Но когда дали ему шанс в «Балтике», он так же ярко играл, как у нас на сборах. Молодым игрокам присуща нестабильность. Но он матереет. Не знаю, какая обстановка в договорённости среди клубов, но практически любой клуб РПЛ хотел бы видеть Даню у себя. Но надо понимать все факторы для его роста», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.