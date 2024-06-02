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Семак: практически любой клуб РПЛ хотел бы видеть Козлова у себя

Семак: практически любой клуб РПЛ хотел бы видеть Козлова у себя
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника «Балтики» Данилы Козлова. В Суперфинале Фонбет Кубка России «Зенит» обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Очень ярко сыграл. Молодец! Прошло полтора года, когда взяли его с нами на сборы. Он произвёл на меня очень сильное впечатление своей игрой. Следующий сезон ему пришлось уйти в более низкие лиги. Наверное, закис. Но когда дали ему шанс в «Балтике», он так же ярко играл, как у нас на сборах. Молодым игрокам присуща нестабильность. Но он матереет. Не знаю, какая обстановка в договорённости среди клубов, но практически любой клуб РПЛ хотел бы видеть Даню у себя. Но надо понимать все факторы для его роста», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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