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Хавбек «Зенита» Коваленко: шесть матчей, три трофея. Я счастлив.

Хавбек «Зенита» Коваленко: шесть матчей, три трофея. Я счастлив.
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о своём будущем в санкт-петербургской команде.

«Шесть матчей, три трофея. Я счастлив. Что дальше? Не знаю», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в завершившемся сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.

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