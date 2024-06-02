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Семак: все думают, что «Зенит» покупает, кого хочет, но мы не транжирим деньги

Семак: все думают, что «Зенит» покупает, кого хочет, но мы не транжирим деньги
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферах клуба.

«Что касается трансферов и всех проблем, мы их знаем. Я же не просто так в начале сезона говорил, что нам бы удержаться в числе команд, которые будут на первом месте. У нас было столько травм! Нам надо было перестраиваться. Было полно проблем. Когда надо было набирать очки, мы занимались комплектацией.

У нас нет суперзвёзд, которые приехали бы и всё решили, каким был Ракицкий — готовый игрок сборной, Азмун, Барриос. Есть много нюансов, которые влияют. Мы делаем, что можем. У всех мысль, что «Зенит» покупает кого хочет. Но какая из команд, которая борется за чемпионство, не могла бы купить Клаудиньо с трансфером 6+6. Все же могли купить. Единственное, Вендел подороже оказался. У нас нет такого, что мы транжирим деньги или у нас невероятные зарплаты. Их надо заслужить. Стараемся двигаться. У нас много проблем, но вряд ли это кого-то интересует», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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