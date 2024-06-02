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Бистрович: возвращаюсь ли в ЦСКА? Да, у меня контракт

Бистрович: возвращаюсь ли в ЦСКА? Да, у меня контракт
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, который провёл минувший сезон на правах аренды в калининградской «Балтике», подтвердил, что вернётся в московский клуб.

— Ты возвращаешься в ЦСКА?
— Да, у меня контракт, — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

26-летний Бистрович в нынешнем сезоне провёл 31 матч во всех турнирах за «Балтику», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского футболиста в € 2 млн. «Балтика» по состоянию на сегодняшний день занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Балтика» завершила чемпионат России сезона-2023/2024 на 15-м месте, набрав 26 очков, и вылетела в Первую лигу.

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