Игрок «Балтики» Осипов: опустошение, аромат Кубка России был близко

Футболист «Балтики» Александр Осипов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу.

«Эмоции — опустошение, потому что снова пропускаем на последней минуте. Тем более аромат Кубка России был близко, поэтому обидно. От самой атмосферы получил нереальное удовольствие. Такого не бывает часто, но это то, к чему стремишься, когда начинаешь заниматься футболом с детства. Большое спасибо болельщикам за атмосферу», — передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Балтика» заняла 15-е место в таблице и вылетела из РПЛ. Петербургский «Зенит», в свою очередь, занял первое место и стал чемпионом.