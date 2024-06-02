Жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025 перенесена

Жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 перенесена. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Отмечается, что перенос связан с тем, что бюро исполкома РФС не приняло решение о формате проведения группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025. Мероприятие должно было пройти сегодня, 2 июня, на стадионе «Лужники» сразу после окончания Суперфинала турнира сезона-2023/2024.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале Кубка России санкт-петербургский клуб встречался с «Балтикой» и одержал победу со счётом 2:1. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник «Зенита» Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых.