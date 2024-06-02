Осипов: игроки «Балтики» не нервничали из-за «Лужников», надо получать удовольствие

Футболист «Балтики» Александр Осипов заявил, что во время игры в «Лужниках» с «Зенитом» (1:2) в Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу игроки калининградской команды не нервничали.

«Не нервничали из-за «Лужников». Это не волнение, а чувство предвкушения, потому что это главная арена страны, а ты здесь играешь финал Кубка России. Тут надо стараться не нервничать, а получать удовольствие, — передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Балтика» заняла 15-е место в таблице и вылетела из РПЛ. Петербургский «Зенит», в свою очередь, занял первое место и стал чемпионом. Отметим, что в прошедшем сезоне сине-бело-голубые также выиграли Суперкубок России.