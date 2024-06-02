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Осипов: игроки «Балтики» не нервничали из-за «Лужников», надо получать удовольствие

Осипов: игроки «Балтики» не нервничали из-за «Лужников», надо получать удовольствие
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Футболист «Балтики» Александр Осипов заявил, что во время игры в «Лужниках» с «Зенитом» (1:2) в Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу игроки калининградской команды не нервничали.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Не нервничали из-за «Лужников». Это не волнение, а чувство предвкушения, потому что это главная арена страны, а ты здесь играешь финал Кубка России. Тут надо стараться не нервничать, а получать удовольствие, — передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Балтика» заняла 15-е место в таблице и вылетела из РПЛ. Петербургский «Зенит», в свою очередь, занял первое место и стал чемпионом. Отметим, что в прошедшем сезоне сине-бело-голубые также выиграли Суперкубок России.

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