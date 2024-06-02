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В РФС рассказали, когда пройдёт жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России

В РФС рассказали, когда пройдёт жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что перенесённая жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 пройдёт на этой неделе.

«В связи с большим количеством мероприятий, в том числе по организации и проведению суперфинала Кубка России и конференции РФС, бюро исполкома не вынесло окончательно решения о формате проведения группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Жеребьёвка будет проведена позднее на этой неделе», — приводит слова Митрофанова официальный сайт РФС.

Ранее пресс-служба РФС объявила о переносе жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Мероприятие должно было пройти сегодня, 2 июня, на стадионе «Лужники» сразу после окончания Суперфинала турнира сезона-2023/2024.

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