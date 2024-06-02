Сегодня, 2 июня, завершился чемпионат Италии сезона-2023/2024.

По итогам сезона первое место в турнирной таблице занял «Интер». Миланский клуб выиграл турнир досрочно — за пять туров до его окончания. Подопечные Симоне Индзаги в общей сложности записали на свой счёт 94 очка. Отметим, что «Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии и опередил по количеству титулов «Милан» (19 побед). Рекордсменом является «Ювентус», становившийся чемпионом 36 раз.

На второй строчке расположился «Милан», который сумел набрать 75 очков. Что касается третьего места, то его занял «Ювентус». Туринский клуб заработал 71 очко.

По итогам сезона-2023/2024 из Серии А вылетели следующие клубы: «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана».