Алип разбил себе голову крышкой от трофея после победы «Зенита» в Кубке России

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип пострадал во время празднования победы команды в Фонбет Кубке России. Он разбил себе голову крышкой от трофея. «Зенит» обыграл «Балтику» в Суперфинале турнира со счётом 2:1.

Футболисту понадобилась помощь медицинского персонала. Позднее пресс-служба «Зенита» показала, как выглядит футболист.

Фото: ФК «Зенит»

«Когда не надел счастливую тюбетейку», — подписана фотография.

«Зенит» выиграл Кубок России в пятый раз в своей истории. Ранее санкт-петербургский клуб становился обладателем трофея в сезонах-1999, 2010, 2015/2016 и 2019/2020. Напомним, в минувшем сезоне подопечные Сергея Семака также стали победителями чемпионата России. За 30 туров «Зенит» набрал 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых.