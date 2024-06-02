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Ерохин высказался о победе «Зенита» в Суперфинале Кубка России

Ерохин высказался о победе «Зенита» в Суперфинале Кубка России
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу санкт-петербургской команды в Суперфинале Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (2:1).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Матч был очень эмоциональным. Эмоций осталось очень мало, мы отдали всё, что было. Оставалось 45 минут, которые могли изменить результат. Все ребята вложились, все молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Сегодня много наших семей и родственников было на стадионе, мы чувствовали их поддержку. Очень рады, что победили и завоевали кубок», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.

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