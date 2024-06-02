Ерохин: на второй тайм с «Балтикой» выходили с мыслями о том, чтобы отыграться

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

— Пропущенный мяч в конце первого тайма не добавил положительных эмоций, тем более давили, были моменты, могли сами забивать. На второй тайм выходили с мыслями о том, чтобы отыграться. Мы это и сделали. Эмоции от забитого мяча в конце матча не передать словами.

— Уже думали о серии пенальти?

— Старались играть и отдаваться до последней минуты, а там что было бы, то было, — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Балтика» заняла 15-е место в таблице и вылетела из РПЛ. Петербургский «Зенит», в свою очередь, занял первое место и стал чемпионом.