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Ерохин: на второй тайм с «Балтикой» выходили с мыслями о том, чтобы отыграться

Ерохин: на второй тайм с «Балтикой» выходили с мыслями о том, чтобы отыграться
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

— Пропущенный мяч в конце первого тайма не добавил положительных эмоций, тем более давили, были моменты, могли сами забивать. На второй тайм выходили с мыслями о том, чтобы отыграться. Мы это и сделали. Эмоции от забитого мяча в конце матча не передать словами.

— Уже думали о серии пенальти?
— Старались играть и отдаваться до последней минуты, а там что было бы, то было, — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Балтика» заняла 15-е место в таблице и вылетела из РПЛ. Петербургский «Зенит», в свою очередь, занял первое место и стал чемпионом.

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