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Ерохин: хочется немного отдохнуть и накопить эмоций, чтобы с ними войти в новый сезон

Ерохин: хочется немного отдохнуть и накопить эмоций, чтобы с ними войти в новый сезон
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Балтикой». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых отличились Нино и Нуралы Алип.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Это мой второй выигранный Кубок России в «Зените». Прошлый финал с «Химками» тоже был непростой, забили только с пенальти. Возможно, сегодня матч был более эмоциональный, потому что перевернули на последних минутах. Конечно, эмоций в этом году было очень много. Сейчас хочется немного отдохнуть, накопить новых эмоций, чтобы с ними войти в новый сезон», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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