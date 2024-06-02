Ерохин: хочется немного отдохнуть и накопить эмоций, чтобы с ними войти в новый сезон

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Балтикой». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых отличились Нино и Нуралы Алип.

«Это мой второй выигранный Кубок России в «Зените». Прошлый финал с «Химками» тоже был непростой, забили только с пенальти. Возможно, сегодня матч был более эмоциональный, потому что перевернули на последних минутах. Конечно, эмоций в этом году было очень много. Сейчас хочется немного отдохнуть, накопить новых эмоций, чтобы с ними войти в новый сезон», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.