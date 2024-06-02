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Ерохин: пока «Зенит» не выиграл всё, что может

Ерохин: пока «Зенит» не выиграл всё, что может
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о требле сине-бело-голубых.

«Зенит» пока не выиграл всё, что может, а только в России. Этот сезон был непростой, потому что до конца боролись в Кубке, было много матчей, соперники старались изо всех сил, кто-то усилился. Это показывает, что у «Зенита» есть характер», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.

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