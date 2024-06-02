Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итоговая турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2023/2024

Итоговая турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

2 июня завершился чемпионат Италии сезона-2023/2024. В связи с этим была сформирована итоговая турнирная таблица Серии А из 20 клубов.

По итогам сезона первое место в турнирной таблице занял «Интер». Миланский клуб выиграл турнир досрочно — за пять туров до его окончания. Подопечные Симоне Индзаги в общей сложности записали на свой счёт 94 очка. Отметим, что «Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии и опередил по количеству титулов «Милан» (19 побед). Рекордсменом является «Ювентус», становившийся чемпионом 36 раз. На второй строчке расположился «Милан», который сумел набрать 75 очков. Что касается третьего места, то его занял «Ювентус». Туринский клуб заработал 71 очко.

Четвёртой стала «Аталанта» (69 очков), а пятой — «Болонья» (68 очков).

По итогам сезона-2023/2024 из Серии А вылетели «Фрозиноне» (35 очков), «Сассуоло» (30 очков) и «Салернитана» (17 очков).

Итоговая таблица Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android