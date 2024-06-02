Адамов: хорошо отмечали после чемпионской игры с «Ростовом», с «Балтикой» были вялыми

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о победе своей команды в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу санкт-петербургского клуба.

«Эмоции потрясающие, мы все очень рады. С хорошим настроением уходим в отпуск. Сложность в матче с «Балтикой» была в том, что после чемпионкой игры с «Ростовом» оставили много эмоций. Признаюсь, хорошо отмечали, из-за этого немного эмоций не хватало, были немного вялыми. Не скажу, что «Балтика» сегодня удивила. У нас и преимущество было, и моментов больше, но «Балтика» хорошо выбегала и пару уколов в нашу сторону сделала. Надо им отдать должное.

Не могу сказать, что уже думал о серии пенальти, но в голове всё равно держишь разные сценарии. Немного морально уже настраивался», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.