Вратарь «Зенита» Адамов подвёл итоги сезона-2023/2024

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о выступлении команды в минувшем сезоне.

«Сезоном очень доволен. Может быть, он получился скомканным с нашей стороны, потому что в чемпионате много очков потеряли, и в Кубке пару неудачных игр было. Но я доволен, потому что удалось выиграть оба турнира

Думаю, себе можно поставить четвёрку за сезон. Честно, не люблю себя оценивать, это для тренерского штаба. Но мы выиграли чемпионат и Кубок, поэтому можно хорошо себя оценить», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.