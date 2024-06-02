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Вратарь «Зенита» Адамов: краснодарская школа вратарей — одна из самых лучших

Вратарь «Зенита» Адамов: краснодарская школа вратарей — одна из самых лучших
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал о своих взаимоотношениях с голкипером «Балтики» Евгением Латышонком.

«С Латышонком пообщались об игре после матча, поблагодарили друг друга. Мне тяжело комментировать прогресс вратарей с краснодарской школой. Но если говорить о ней в целом, то считаю, что это одна из лучших школ для вратарей. Можно сказать, четыре вратаря оттуда в РПЛ, два-три — в Первой лиге. Видно, что академия даёт результат.

Что касается возможного перехода Латышонка в «Зенит», то слухи не могу комментировать», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сегодня, 2 июня, «Балтика» проиграла санкт-петербургскому «Зениту» в Суперфинале Фонбет Кубка России со счётом 1:2.

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