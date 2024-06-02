В «Лацио» отреагировали на информацию об интересе к Эдуарду Сперцяну

Спортивный директор «Лацио» Анжело Фабиани отреагировал на слухи о том, что римляне интересуются полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«Сперцян — это отличный игрок», — сказал Анжело Фабиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее редакции Transfermarkt стало известно, что итальянский «Лацио» проявляет интерес к переходу Эдуарда Сперцяна.

Напомним, в прошлом сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.